Canlı | Sergio Ramos ve Zidane konuşuyor!
Real Madrid'de teknik direktörü Zinedine Zidane ve kaptan Sergio Ramos, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulunuyorlar.
Sergio Ramos: "Kesinlikle tecrübeli bir tkaımız. Biz kazanmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Kötü sonuçlar aldık. Güzel bir çıkış yapmak adına 3 puan almak istiyoruz.
"Herkes Zidane'ı çok seviyor. Birlikteyiz, kendisine güveniyoruz. Dahah iyi sonuçlar almak isterdik elbette, olmadı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız."
"Kendimizi çok geliştirmeliyiz, daha iyi olmalıyız. Mallorca maçında hak etmediğimiz bir sonuç aldık. Sonuna kadar savaşmak zorundayız."
"Herkes istediğini düşünebilir, ben bunlara saygı duyuyorum. Sonuçlara bağlı bir takımız ama bunları aşmalıyız. İyi bir takımız ve daha iyi işler yapabiliriz"
"Takımın içindeki düşünce sadece kazanmak. Bunu çok istiyoruz. "
"Bizi çok iyi karşıladığınız için teşekkür ederim. Türkiye'de çok güzel ambianslarda oynadık. Falcao çok büyük bir oyuncu. Kendisine çok büyük bir saygım var. Bize karşı oynaması durumunda bize zorluk çıkaracaktır."
"Herkes istediğini düşünebilir, kimsenin fikrini değiştiremem. Biz hatalarımızdan ders çıkarak onları düzeltmeliyiz"
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