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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.12.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: "Galler ve İsviçre'yi yendiğimizde 6 puan ile çıkarız"

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Şenol Güneş: "Galler ve İsviçre'yi yendiğimizde 6 puan ile çıkarız"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş EURO 2020 öncesi 4 hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

HERKESİN KATKISI BÜYÜK

"Sevgili Türk basın emekçileri, EURO 2020'ye katılmayı başaran A Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak karşınızdayım. Mutluyum, gururluyum. Milli Takım'ın maçının hangi gün olduğunu bilmiyorduk. İlgisiz, duyarsızdık ama şu anda bambaşka bir noktaya geldik ve burada herkesin çok büyük katkısı var. Milli ruh oluşmasında katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. ski ve
yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak'ın kaptan olarak olağanüstü örnek davrandılar. Gelecek adına örnek oyuncular. Sorunları değil çözümleri aradılar. Sorunu çözmek için zaten onlara ihtiyacımız var. Kolay gibi görünüyor ama 9 ayda bunları yaptık. Olağanüstü bir gayretle oldu."

ANADOLU'YA DÖNECEĞİZ

"Maçları yeniden oynamak için Anadolu'ya geri döneceğiz. İstanbul'daki taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim.  İnsan gol atmamaya sevinir mi? Biz sevindik. Stade de France'da yaşadıklarımızın bizim için önemi daha bir ayrıydı. Aldığımız sonucun yanında taraftarımızın eleştiri aldığı dönemlerde Avrupa'ya örnek oldu. 80 bin taraftar var ise yarısı bizimdi."

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RAKİPLER HAKKINDA...

"İtalya, İsviçre ve Galler rakiplerimiz oldu. İtalya ve İsviçre lider olarak gruptan çıktı. Tüm takımlarla başa baş oynayabileceğimizi ve başarılı olabileceğimizi biliyoruz. Biz futbolumuzu oynayacağız. Rakipleri tanımaya kalkarsak; İtalya, İsviçre ve Galler ortalama 25 yaş ortalamasıyla oynuyor. Petkovic ve Mancini'yi tanıyorsunuz. Açılış maçını İtalya ile oynamamız da büyük şans. Ülke tanıtımı için de çok önemli. Bakü'ye, sonra Roma'ya gidip kamp yerlerini seçeceğiz. 12 şehirde oynanıyor." 

"Falcı değiliz. Ben öyle afaki şeylere inanmam. Duygularım üst seviyededir. İyi niyet ve samimiyeti koyduğunuz zaman gayreti gördük.
Tabii çalışma ve yetenekle oluyor. O gün söylediklerim kısmen çıkmış. Takip ettiğiniz için teşekkürler. Burada falcı olmaya gerek yok. Fransa tabii daha güçlü bir takım. Güçlü takımlara oynama formatlarımızı düşüncelerimizi geliştirmemiz gerekiyor. İzlanda'ya karşı kötü oynamamızın sebebi ve kötü sonuç seyahat ile ilgili. 3 günde bir seyahat ve kamplar organizayonu etkileyecekler. Daha önce de söyledim. Buradaki Arnavutluk'a bir de oradaki Arnavutluk'a bakın."

"Bizim hata yaptığımız maçlar var, eksik olduğumuz maçlar var ama oyun oynamaya çalıştığımız maçlardı. İzlanda maçını kayıp olarak görüyorum. Ama Fransa maçı oyuncularımız benim düşüncemi sahada görmek beni mutlu etti. Özellikle bunu yapabilecek olgunlukta olduklarını gördüm. Bizim takım rakibe göre oynuyor, rakibe göre zorlandığı zaman disiplini bırakmıyor. Bu Türk futbolu için önemli bir olay."

"UZUN VADEDE 2022 DÜNYA KUPASI'NI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Mart ayında maçlarımız olacak. 4 maç planlıyoruz. Kampa da liglerin bitimiyle başlayacağız. Uzun vadede 2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümüzü söyledim. Önce 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ne yapacağımızı düşünüyoruz."

"GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ'

İzlanda maçında sonucun kötü olmasının sebebi, o gün söylemedim. 3 günde bir seyahatler, kamplar etkiliyor. İzlanda bir tek seyahat yaptı. Diğerlerinde 2 iç, 2 dış yaptı. Orada da yenildi. İzlanda maçında ilk yarı uyuşuktuk. İkinci yarı toparlanma oldu ama bireysel olarak, zihinsel değil. Hata yaptığımız maçlar var ama oyun oynamaya çalıştığımız maçlar vardı. Fransa maçında düşüncelerimi sahada görmek beni mutlu etti. Bizim takım rakibe göre oynuyor, zorlandığı zaman disiplini bırakmıyor. Bu çok önemli Türk futbolu için. Bunu sadece biz değil, taraftarla yaptık. Bakü ile ilgili biz zaten iç içeyiz. Onları ve kendimizi temsil edeceğiz. İki kritik maç var. İtalya ayrı bir maç kazanırız kaybederiz. Bize rastlıyor, ayarlıyorlar herhalde. Diğer iki maçta her şey değişebilir. O yüzden bize ve oyuncularımıza hepimize görev düşüyor. Bu gruptan çıkmak istiyoruz.  Savunmayı devam ettireceğiz ama ofansif olarak zenginlik yaratmaya çalışacağız. 

Elimizde bir kadro var, emekleri ve başarıları var. Bundan form durumları iyi olanları tutmak istiyoruz. Bunların da garantisi yok ama bunları geçecek yeni oyuncu olursa değerlendiririz. Sayısı fazla olmaz bence. Muhtemel oyuncular var. Bazı oyuncuların resmi olarak oynama şansı az olacaktır. Bizim takibimiz devam edecek. Bize katkı yapan adamı alırım. Kendisini sıfırlayıp başlayacak. Aldığım kişi de bana katkı yapsın isterim.  

"KEŞKE FİNAL OYNASAK"

Bir hesap yok ama kağıt üstünde normali 6. İki rakibimizi yenersek çıkarız. Herkesin gözü İtalya ve İsviçre'de. Galler maçı da önemli. Rakibin oyun tarzına ve felsefesine hazır olmak önemli. İnşallah bütün puanları alırız tabi. Şunu hayal ediyorum, keşke final oynasak. Ortak hayalimiz bu ama biz gruptan çıkmamayı da göze almalıyız. Bu takım turnuvayı geçirecek. Her maçımızda futbolumuzu biraz daha yukarıya çıkarmak zorundayız. Orada ilk hedef gruptan çıkmak. Zirveyi çıkmak için merdivenin ilk basamağına çıkmanız gerekir yoksa düşersiniz. Sürekli çıkan yok, iniş çıkışlar var. 

Rakiplerimizin bizden çekinmesi güzel. Yetenekliyiz, yaratıcıyız, çalışkanız ama dağınığız. Futbol anlamında Avrupa'nın gerisindeyiz, bunu kabul ediyorum. Biz birlik olursak hepsi bizden çekinir. Korkar demeyelim şimdi, onları da korkutmayalım.

KAÇ PUAN İLE ÇIKARIZ?

Puan hesabı yapılmaz ama en kötü Galler ve İsviçre'yi yendiğimizde 6 puan ile çıkarız.

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