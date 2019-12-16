Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İşte İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde oluşan eşleşmeler:

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid

Barcelona - Napoli

Valencia - Atalanta

Bayern Münih - Chelsea

RB Leipzig - Tottenham

Juventus - Lyon

Atletico Madrid - Liverpool

HAMİT ALTINTOP SÖZ ALDI

UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop, kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Son 16 turuna katılmış takımlara başarılar diliyorum, gerçekten gururluyuz güzel bir ev sahipliği yapacağız. 2005'ten çok güzel bir deneyimimiz var. Milan - Liverpool finali unutulmazdı. UEFA Kupası finali de düzenledik. 2019-20 Şampiyonlar Ligi Finali'ni sabırsızlıkla bekliyoruz. UEFA'ya yakın bir şekilde çalışıyoruz, güzel bir deneyim yaşatacağımızı düşünüyorum." dedi.

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