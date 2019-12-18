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Canlı | Sampdoria - Juventus Merih Demiral ilk 11'de!
İtalya Serie A'da Merih Demiral'ın oynadığı maçta Juventus, Sampdoria deplasmanında...
Serie A'da Milli futbolcumuz Merih Demiral, üst üste 3. kez Juventus'ta ilk 11'de şans buldu. Juventus'un Sampdoria ile karşılaştığı maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisi ile anbean takip edebilirsiniz.
Juventus'un ilk 11'i : Buffon, Danilo, Bonucci, Merih Demiral, Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Dybala, Higuain, Ronaldo
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