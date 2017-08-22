Nasri: Antalyaspor'u seçtim; çünkü...

Antalyaspor, yıldız oyuncu Samir Nasri için imza töreni düzenledi. Basın toplantısında konuşan Nasri şu açıklamayı yaptı:

Burada olmaktan çok mutluyum. Samimi olarak söylemem gerekirse yoğun bir süreçti. Diğer İstanbul takımlarıyla da transfer görüşmeleri yaptım. Sadece Ali Şafak Öztürk ve onun vizyonu sebebiyle Antalyaspor'u seçtim. Oyuncu olarka her zaman yeni maceraları tecrich ettim, Viztyonu ,güçlü taraftarı olan, tarih yazmak isteyen ve sayın Ali Şafak Öztürk gibi değerli bir başkanı olan Antalyaspor'u seçtim. Cumartesi günü elimden gelen hüneri sergileyeceğim.

Başkan Ali Şafak Öztürk ise, "Avrupa'nın birçok büyük kulübü Nasri'nin peşinden koşuyordu ama Antalyaspor oyuncuyu gizlice transfer etti!" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar Nasri ve Öztürk lehine sık sık tezahüratlarda bulundular. Yıldız oyuncu imza töreninin ardından taraftarlara top dağıttı.