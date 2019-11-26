Canlı | Real Madrid - PSG
Şampiyonlar Ligi A Grubunda Real Madrid PSG ile karşı karşıya geliyor. İspanyol ve Fransız futbolunun iki büyük ekibini karşı karşıya geleceği maçta lider gelen takım A Grubu'ndaki sıralamayı belirleyecek.
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Marcelo, Varane, Ramos, Carvajal, Kroos, Casemiro, Valverde, Hazard, Isco, Benzema
PSG: Keylor, Navas, Juan Bernat, Kimpembe, Thiago Silva, Meunier Marquinhos, Verratti, Gueye, Di María, Icardi, Mbappé
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle