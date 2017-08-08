CANLI | Real Madrid - Manchester United

Real Madrid Manchester United maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyor.. İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımları, UEFA Süper Kupa maçıyla Avrupa kupalarında 11. kez karşılaşıyor. İki takımın önceki 10 randevusunda Real Madrid 4, Manchester United 2 kez galip geldi. Taraflar 4 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kadrolar:

Manchester United: De Gea; Valencia, Lindelof, Smalling, Darmian; Matic, Herrera, Pogba; Mkhitaryan, Lingard, Lukaku.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale, Benzema.

İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımları, bu akşam yapacakları UEFA Süper Kupa maçıyla Avrupa kupalarında 11. kez karşılaşacak.İki takımın önceki 10 randevusunda Real Madrid 4, Manchester United 2 kez galip geldi. Taraflar 4 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda Real Madrid 20, Manchester United 16 gol kaydetti.Tarafların ilk iki eşleşmesi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gerçekleşti. Real Madrid, 1957'de 3-1 ve 2-2'lik skorlarla, Manchester United da 1968'de 1-0 ve 3-3'lük sonuçlarla rakibini geçerek finale kaldı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2000'de 0-0 ve 3-2, 2003'te 3-1 ve 3-4'lük skorlarla Manchester United'ı eleyerek yarı finale yükselen Real Madrid, 2013'te ise 1-1 ve 2-1 sona eren maçlarla rakibini geçerek çeyrek finale yükseldi.- Real Madrid 4'üncü, Manchester United 2'nci kupayı hedefliyorUEFA Süper Kupa'da Real Madrid 4'üncü, Manchester United 2'nci defa mutlu sona ulaşmaya çalışacak.Real Madrid, önceki 5 kupa maçında 2002'de Hollanda'dan Feyenoord'u, 2014 ve 2016'da İspanya'dan Sevilla'yı yenerek şampiyon oldu. Eflatun-beyazlılar, 1998'de İngiltere'den Chelsea'ye ve 2000'de Galatasaray'a kaybederek kupayı kazanamadı.Manchester United ise daha önce 3 kez yer aldığı organizasyonda, 1991'de Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını geçerek kazandığı kupayı, 1999'da İtalya'nın Lazio ve 2008'de Rusya'nın Zenit ekibine yenilerek kaybetti.

Real Madrid Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifreli mi?

Real Madrid Manchester United maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor.

Real Madrid, Milan'dan sonra ilk peşindeReal Madrid, rakibini mağlup etmesi halinde 1989 ve 1990'da mutlu sona ulaşan İtalya'nın Milan ekibinden bu yana üst üste iki kez kupayı kazanan ilk takım olacak.Kupada son olarak Milan, 1989'da İspanya'nın Barcelona ekibini 1-1 ve 1-0, 1990'da da İtalya'nın Sampdoria takımını 1-1 ve 2-0'lık skorlarla yenerek üst üste şampiyonluk yaşamayı başardı.Milan'dan önce ise Hollanda ekibi Ajax, 1972 ve 1973'te kupayı arka arkaya kazanma başarısı gösterdi.- Real Madrid, İngiltere takımlarıyla 34 maç yaptı. Real Madrid, Avrupa kupaları tarihinde İngiltere takımlarıyla bugüne kadar 34 maçta karşı karşıya geldi.Bu 34 karşılaşmada 14 defa galip gelen eflatun-beyazlılar, 10'ar kez berabere kaldı ve sahadan yenik ayrıldı. Real Madrid, bu maçlarda 48 gol atıp, kalesinde 38 gol gördü.- Manchester United, 49 maçta 13 galibiyet aldıManchester United, İspanya takımlarıyla Avrupa kupalarında 49 defa karşılaştı.İngiltere ekibi, oynadığı 49 karşılaşmadan 13 kez galibiyetle ayrıldı, 20'sini kaybetti, 16'sında ise berabere kaldı. Manchester United, bu karşılaşmalarda 61 gol atıp, kalesinde 68 gole engel olamadı.

UEFA Süper Kupa'da 1,2 milyar avroluk maç



Kupayı müzelerine götürmek için karşılaşacak Real Madrid ve Manchester United'ın toplam futbolcu değeri 1 milyar 273 milyon 650 bin avro - Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 714 milyon 800 bin avro, Manchester United'ın ise 558 milyon 850 bin avro oldu - Real Madrid'de Ronaldo 100 milyon, Bale 80 milyon ve Manchester United'da forma giyen Pogba 75 milyon avroluk değerleriyle en pahalı futbolcular



UEFA Süper Kupa maçında bu akşam karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 273 milyon 650 bin avro. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 714 milyon 800 bin avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Manchester United'ın ise 558 milyon 850 bin avro oldu. Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo 100 milyon avro, Galli futbolcusu Gareth Bale 80 milyon avro ve Manchester United'da Fransız yıldız Paul Pogba 75 milyon avro bonservis bedelleriyle en pahalı futbolcular olarak göze çarptı.

Real Madridli futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)

Cristiano Ronaldo 100 milyon

Gareth Bale 80 milyon

Toni Kroos 70 milyon

Karim Benzema 60 milyon

Luka Modric 40 milyon

Sergio Ramos 40 milyon

Isco 40 milyon

Marcelo 38 milyon

Raphael Varane 35 milyon

Daniel Carvajal 32 milyon

Casemiro 30 milyon

Mateo Kovacic 25 milyon

Marco Asensio 20 milyon

Keylor Navas 18 milyon

Nacho Fernandez 15 milyon

Marcos Llorente 15 milyon

Theo Hernandez 15 milyon

Lucas Vazquez 15 milyon

Dani Cabellos 10 milyon

Jesus Vallejo 8 milyon

Kiko Casilla 6 milyon

Borja Mayoral 2,5 milyon

Ruben Yanez 300 bin

TOPLAM 714 milyon 800 bin







Manchester United futbolcularının değeri



Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)

Paul Pogba 75 milyon

Romelu Lukaku 50 milyon

David de Gea 40 milyon

Henrikh Mkhitaryan 35 milyon

Nemanja Matic 35 milyon

Ander Herrera 30 milyon

Eric Bailly 30 milyon

Juan Mata 30 milyon

Anthony Martial 30 milyon

Victor Lindelöf 22 milyon

Daley Blind 22 milyon

Luke Shaw 20 milyon

Chris Smalling 18 milyon

Marcos Rojo 18 milyon

Marcus Rashford 18 milyon

Phil Jones 14 milyon

Matteo Darmian 12 milyon

Jesse Lingard 12 milyon

Marouane Fellaini 12 milyon

Antonio Valencia 10 milyon

Sergio Romero 6 milyon

Ashley Young 5 milyon

Andreas Pereira 5 milyon

Cameron Bortwick-Jackson 3 milyon

Timothy Fosu-Mensah 2,5 milyon

James Wilson 2 milyon

Michael Carrick 1,5 milyon

Guillermo Varela 750 bin

Joel Pereira 100 bin

TOPLAM 558 milyon 850 bin





En çok Milan ve Barcelona kazandı



UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu. Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda beşer kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. Milan, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.



2000'de Galatasaray müzesine götürdü



UEFA Süper Kupa'yı 2000'de Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya'nın Real Madrid takımını 1-1 biten normal süre sonrasında Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirdi.



24 ayrı takım sevindi



Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı. Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları beşer, İngiltere'nin Liverpool ve İspanya'nın Real Madrid ekibi üçer kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus, Valencia ve Atletico Madrid ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.



1972'deki Süper Kupa resmiyet kazanmadı



Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı. O yıl Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasındaki Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı. Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.



İspanyollar son 8 kupanın 7'sini aldı



İspanyol ekipleri son 8 Süper Kupa'nın 7'sinde şampiyonluğa ulaştı. Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010 ve 2012'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014 ve 2016'da da Real Madrid ile devam etti. Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.



En çok kazanan futbolcular Maldini ve Alves



UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular, İtalyan Paolo Maldini ile Brezilyalı Dani Alves oldu. Maldini, tamamı Milan'da, Alves ise Sevilla ve Barcelona'da olmak üzere dörder kez şampiyonluk sevinci yaşadı.