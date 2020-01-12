MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı | Real Madrid Atletico Madrid
GeriSpor Canlı | Real Madrid Atletico Madrid
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 12.01.2020 - 11:39,Son Güncelleme:/

Canlı | Real Madrid Atletico Madrid

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Real Madrid Atletico Madrid

Real Madrid Atletico Madrid maçı ile İspanya Süper Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan'da oynanan bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İspanya Süper Kupa final maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor.

Canlı | Real Madrid Atletico Madrid

SÜPER KUPA HEZİMETİ VALVERDE'NİN BAŞINI YAKTI

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderileceği iddiaları İspanyol basınında geniş yer aldı.

"Barcelona'da deprem" başlıkları atan İspanyol gazeteleri, Barcelonalı yöneticilerin takımın eski futbolcusu Xavi Hernandez'e teklif götürdüğünü iddia etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle