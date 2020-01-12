Canlı | Real Madrid Atletico Madrid
Real Madrid Atletico Madrid maçı ile İspanya Süper Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan'da oynanan bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İspanya Süper Kupa final maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor.
SÜPER KUPA HEZİMETİ VALVERDE'NİN BAŞINI YAKTI
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderileceği iddiaları İspanyol basınında geniş yer aldı.
"Barcelona'da deprem" başlıkları atan İspanyol gazeteleri, Barcelonalı yöneticilerin takımın eski futbolcusu Xavi Hernandez'e teklif götürdüğünü iddia etti.
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