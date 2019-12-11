CANLI | PSG - Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı hafta mücadelesinde Paris Saint Germain ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalıyor. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ile Mihai Ovidiu Artene üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Ionuț Avram.

Saat 23.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean 3 boyutlu olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor.

PSG XI: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi.

GALATASARAY NASIL UEFA'YA GİDER?

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Galatasaray, 2 puanla son sırada yer alıyor. Bu kötü tabloya rağmen sarı kırmızılıların UEFA şansı bitmiş değil.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi. Bu durum temsilcimiz için avantaj teşkil ediyor.