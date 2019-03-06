CANLI Porto 2-1 Roma
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Porto, Roma'yı konuk ediyor. Mücadeleyi Türk hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
İtalya'da oynanan ilk maçı Roma, 2-1 kazanarak avantaj yakalamıştı.
Porto'nun ilk 11'i: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Corona, Marega, Soares.
Roma'nın ilk 11'i: Olsen, Juan Jesus, Manolas, Marcano, Karsdorp, Nzonzi, De Rossi, Kolarov, Zaniolo, Dzeko, Perotti.
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