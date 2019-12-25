CANLI | Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks
NBA'de şampiyonluk en büyük adayları arasında gösterilen Doğu Konferansı lideri Ersan İlyasova'lı Milwaukee Bucks deplasmanda milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'e konuk oluyor.
Wells Fargo Center'da oynanan mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Karşılaşma öncesinde Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Milwaukee Bucks 27- 4 galibiyet yüzdesiyle NBA'in en iyi galibiyet yüzdesine sahip takımı olurken, 22-10 galibiyet oranına sahip olan Philadelphia Doğu Konferansı'nda 5. sırada yer alıyor.
İLK YARI SONUCU: 69-48
Furkan Korkmaz: 4 sayı, 1 ribaunt, 1 top çalma
Ersan İlyasova: 5 sayı, 1 asist
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