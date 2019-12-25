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Futbol
25.12.2019 - 22:52, Son Güncelleme:

CANLI | Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks

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CANLI | Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks

NBA'de şampiyonluk en büyük adayları arasında gösterilen Doğu Konferansı lideri Ersan İlyasova'lı Milwaukee Bucks deplasmanda milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'e konuk oluyor.

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  • Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçından kareler
  • Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçından kareler
  • Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçından kareler
  • Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçından kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Wells Fargo Center'da oynanan mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...

Karşılaşma öncesinde Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Milwaukee Bucks 27- 4 galibiyet yüzdesiyle NBA'in en iyi galibiyet yüzdesine sahip takımı olurken, 22-10 galibiyet oranına sahip olan Philadelphia Doğu Konferansı'nda 5. sırada yer alıyor.

İLK YARI SONUCU: 69-48

Furkan Korkmaz: 4 sayı, 1 ribaunt, 1 top çalma

Ersan İlyasova: 5 sayı, 1 asist

CANLI | Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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CANLI | Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks


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