CANLI | Osmanlıspor 1-1 Başakşehir
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Medipol Başakşehir, kümede kalma yarışı veren Osmanlıspor'un deplasmanda konuğu... Osmanlıspor 42. dakikada Numan Çürüksu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan ve Da Costa'ya ikinci yarıda görev vermedi. Mossoro ve İrfan Can Kahveci sahada. Başakşehir Edin Visca'nın 52. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sol taraftan Emre’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Epureanu’nun şutu direğin dibinden dışarı çıktı.
7. dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Adebayor’un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
40. dakikada Musa Arda’nın hatasında topla buluşup Başakşehir ceza alanının içine kadar girdi. Musa topa vurmakta gecikince savunma araya girerek topu kornere çeldi.
41. dakikada Emre’nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Costa’nın kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas soluna yatarak topu kontrol etti.
42. dakikada Regattin’in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Musa, topu arka direkte bulunan Numan’a indirdi. Numan yere düşerken vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
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