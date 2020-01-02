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Spor Arena
Haber Giriş: 02.01.2020 - 16:22,Son Güncelleme:/

Canlı | Olympiakos-Fenerbahçe Beko

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Canlı | Olympiakos-Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta maçında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

THY Avrupa Ligi'nde son 5 haftada sadece 1 maç kazanabilen Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor.

Canlı | Olympiakos-Fenerbahçe Beko

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Karşılaşma sırasında Misli.com'dan Canlı Bahis alabileceksiniz!

Anahtar istatistikler şu şekilde...

* Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki son 5 maçında rakiplerine 80 sayı ve üzeri skor atma imkanı verdi.

* Fenerbahçe Beko bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

* Olympiakos, Euroleague’deki son 10 maçın 7’sinde 80 sayı ve üzeri skor üretti.

* Olympiakos, Euroleague’deki son 3 iç saha maçını kazandı.

 

Canlı | Olympiakos-Fenerbahçe Beko

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

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