Canlı | Olympiakos-Fenerbahçe Beko
THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta maçında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
THY Avrupa Ligi'nde son 5 haftada sadece 1 maç kazanabilen Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor.
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Anahtar istatistikler şu şekilde...
* Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki son 5 maçında rakiplerine 80 sayı ve üzeri skor atma imkanı verdi.
* Fenerbahçe Beko bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçta sadece 1 kez kazanabildi.
* Olympiakos, Euroleague’deki son 10 maçın 7’sinde 80 sayı ve üzeri skor üretti.
* Olympiakos, Euroleague’deki son 3 iç saha maçını kazandı.
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