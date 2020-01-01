CANLI | Newcastle United - Leicester City
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City deplasmanda Newcastle United'a konuk oluyor.
St. James Park'ta saat 18:00'de başlayan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.
Karşılaşma öncesinde Leicester City 41 puanla ligde 2. sırada yer alırken, 25 puanlı Newcastle United 10. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Newcastle United: Dubravka, Manquillo, Schar, Fernandez, Lejeune, Willems, Shelvey, Hayden, Almiron, Muto, Joelinton
Leicester City: Schmeichel, Çağlar Söyüncü, Evans, Ricardo, Chilwell, Fuchs, Tielemans, Ndidi, Maddison, Perez, Iheanacho
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