Canlı | Newcastle United - Arsenal
İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Arsenal, Newcastle United'a konuk oluyor. Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ın, geçen ay uğradığı saldırı girişiminden ötürü kadroya alınmadığı karşılaşmada iki takım da lige 3 puanla başlamak amacında.
Newcastle XI: Dubravka, Schar, Lascelles, Dummett, Hayden, Shelvey, Manquillo, Longstaff, Ritchie, Almiron, Joelinton.
Arsenal XI: Leno, Monreal, Sokratis, Chambers, Maitland-Niles, Guendouzi, Xhaka, Nelson, Willock, Miki, Auba.
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