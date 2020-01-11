Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: ''Haciz sürecini çözdük''

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

"Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Rakiplerimiz hemen biz de isteriz diye saldırmasın. Biz kendi evimizi, kendi mülkümüzü aldık. Florya ve Emlak Konut ile olan sorunlarımızı çözdük. 60 günlük uyarı ve tahliye süreci mümkün değildi. Çünkü Kemerburgaz arazisini teslim alamamıştık. Florya'da çalışan spor ekibimize sokakta antrenman yaptıramazdık. Ödemeyi almıştık fakat yapılandırmayı bitirememiştik. Temerrüde girmiştik. Yani tüm borcunu öde yoksa mal varlığına el koyarım, demek. Ada bizim kırmızı çizgimiz, dedik."

''Haciz sürecini çözdük. Bankalara çok teşekkür ederim. Şu anda takım ücretlerimiz yüksek, indirmemiz gerekiyor. UEFA ve FIFA'lık bir sürecimiz olmadı.''

''Florya ve Emlak Konut ile olan sorunlarımızı çözdük. Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle teşekkür ediyorum. Rakipler bu sözümden sonra saldırıya geçmesin. Biz kendi mülkümüzü geri aldık. Orta dünya ve üst dünya bir araya gelse Florya'nın tapusu yeniden alamazdı, biz aldık. Bu Galatasaray camiasının başarısıdır.''

''Galatasaray asla hileye, hurdaya, mertçe olmayan bir harekete girmez. Alnımız açık. Hata yaptıysak söyleyin düzeltiriz.''

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