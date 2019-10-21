Fatih Terim: "Real Madrid'i iyi analiz ettik"

Fatih Terim:

"Lemina 20 gündür antrenmanlara çıkmıyor. Soso'nun arka adalesindeki duruma bakacağız. En iyi kadromuzla çıkıp, avantajı kendi lehimize çevirmeye çalışacağız."

"Falcao'nun durumunda yarına kadar olağanüstü bir şey olacağını sanmıyorum ama birazdan deneyip ve konuşup bakacağız, yarın oynar mı, oynarsa ne kadar oynar.."

"Bizim 90 dakika konsantrasyonumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Real Madrid'i en iyi şekilde analiz ettik, oyuncularımız ne yapmaları gerektiğini biliyorlar."

Muhakkak ki önemli maç. Grup sıralamasında en kritik maçlardan brisi olarak gözüküyor. Bütün dünya grupta Real Madrid'in 4. sırada olmasına alışık değil. Bizim için de çok önemli maç.

"Açıkçası ben Zidane isminin, dünya futbolunda tartışılır bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Tüm takımlarda zaman zaman böyle şeyler olabilir. Rakibimiz son Mallorca maçına kadar liderdi. 6-7 oyuncusunu dinlendirecek kadar kredisi vardı. Bunların büyük takımlarda yaşanılabilecek bir süreç oluğunu düşünüyorum. Zidane, bunun altından kalkacak birikime sahip."

"Real Madrid takımının mutlaka konfor alanının dışına itmeliyiz. Ne zaman oyunu kontrol edeceğiz, ne zaman topu rakibe bırakıp geçiş hücumlarına geçeceğiz, bunları iyi planladık. Adam ve alan markajını iyi yapmamız lazım. Oyunun her yönünü çok iyi oynayabilen bir takım. Bazı savunma problemleri var ve bunu iyi değerlendirmeliyiz. 90 dakika konsantre oynanamız gerekiyor. Real Madrid'e karşı bunu hiç yapamazsınız. Bizim kendi sıkıntılarımız var sezon başından beri. Onları bu maçta yapmamamız gerekiyor. Merkezde kaybedilen toplar bizim için sıkıntı yaratabilir. 90 dakikayı çok çok dikkatli ve iyi oynamamız lazım"

Muslera:

"Tabii ki yarın için bizim en büyük avantajımız taraftarımız, PSG maçında da gördük ki taraftarımız bizim 12. adamımız. Yarın da en büyük avantajımız taraftarımız."

"Real Madrid'e karşı oynuyorsanız mutlaka çok çok önemlidir. Taraftarın böyle düşünmesi normal ama yılın maçı demeyelim, çok önemli bir maç bizi bekliyor. 2013'te de önemli bir maça çıkmıştık, neredeyse eliyorduk onları. Aynı atmosferin oluşacağından şüphem yok"