CANLI | MKE Ankaragücü - Trabzonspor
Süper Lig 12. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Konuk ekip golcü futbolcusu Sörloth ile 6. dakikada golü buldu ve Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçti. Ev sahibinde Faty 45+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig 12. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmayı dilerseniz 3 Boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Yalçın, Pazdan, Pinto, Canteros, Sedat, Aydın, İlhan, Faty, Orgill
Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle