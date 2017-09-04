CANLI | Milli Takım basın toplantısı... Lucescu ve Burak Yılmaz...

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İlk olarak basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Burak Yılmaz şu açıklamalarda bulundu:

Hafif bir sakatlığım var ama iyiye gidiyor. Takım ile birlikte tekrar çalışacağım ve son kararı hocamız verecek.

Ufak bir şansımız olsa da sonuna kadar kovalamak istiyoruz. Matematiksel olarak hala şansımız var. Ukrayna maçında iyi bir performans gösteremedik. Bunu Hırvatistan maçında telafi etmek istiyoruz.

"YABANCI KURALINA KARŞIYIM"

Türk futbolcusu olarak yabancı kuralıyla ilgili düşüncem net. Ben Türk oyuncuyum,Türk arkadaşlarımın daha fazla oynamasını isterim. Ben yabancı kuralının böyle olmasına karşıyım. Benim yaşımdaki arkadaşlarım, 30-31 yaşlarında futbolu bırakmak zorunda kalıyor."