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Futbol
09.12.2019 - 23:16, Son Güncelleme:

CANLI Michael Frey yine attı! Nürnberg - Stuttgart...

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CANLI Michael Frey yine attı! Nürnberg - Stuttgart...

Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, gollerine devam ediyor.

Sezon başında Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, Almanya'da takımına gol katkısı vermeye devam ediyor.

İsviçreli forvet, Nürnberg'in Stuttgart ile oynadığı maçta takımını öne geçiren golü attı.

Frey, bu golle birlikte Nürnberg'deki 4. golüne ulaştı. 25 yaşındaki futbolcunun ayrıca 3 asisti bulunuyor.

Karşılaşmayı canlı takip etmek için bu linke tıklayabilirsiniz...

İşte Frey'in attığı gol;

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