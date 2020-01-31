Canlı | Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği
Süper Lig'de 20. hafta, Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği'ni maçı ile başladı. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatın servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, Azubuike, Elia, Visca, Demba Ba, Crivelli
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Mattias, Toure, Erdem, Baiano, Yasin, Berat, Ayite, Candeias, Sefa
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