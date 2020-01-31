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Spor Arena
Haber Giriş: 31.01.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

Canlı | Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

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Canlı | Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

Süper Lig'de 20. hafta, Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği'ni maçı ile başladı. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatın servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, Azubuike, Elia, Visca, Demba Ba, Crivelli

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Mattias, Toure, Erdem, Baiano, Yasin, Berat, Ayite, Candeias, Sefa

Canlı | Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Başakşehir, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşırken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Canlı | Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

 

Gençlerbirliği'nin sağ açık oyuncusu Candeias ile soru-cevap! İzleyelim...

Canlı | Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

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