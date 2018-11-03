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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.11.2018 - 17:58, Son Güncelleme:

Canlı | Medipol Başakşehir 1-0 Beşiktaş

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Canlı | Medipol Başakşehir 1-0 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Başlama saati 19:00 olan mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor. Medipol Başakşehir'in Elia ile 6. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Başakşehir Epureanu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

M. Başakşehir 52 maçta sadece 2 defa kaybetti. Medipol Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 52 maçın sadece 2’sinde rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 50 karşılaşmada Başakşehir 38 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçlarla sahasını adeta geçilmez bir kaleye çevirmiş durumda.

Canlı | Medipol Başakşehir 1-0 Beşiktaş

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacak. Zirvedeki yerini kaybetmek istemeyen turuncu-lacivertliler, bu maçta mutlak 3 puan parolasıyla yola çıkacak. Abdullah Avcı’nın takımının siyah-beyazlılar karşısındaki en büyük kozu ise zorlu mücadeleyi iç sahada oynamaları. Bunun nedeni de Başakşehir’in evinde oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine kolay kolay boyun eğmemesi.

BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ

Mert, Caiçara, da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Visca, Elia, Bajic

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ

Karius, Gökhan, Vida, Pepe, Adriano, Atiba, Medel, Babel, Lens, Mustafa, Love.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in konuğu oldu. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken üstlendi.

Rakibini deplasmanda yenmekte zorlanan ve son rakibine karşı son dış saha galibiyetini 3 sezon önce alan siyah beyazlılar bu kez galip gelerek sıralamada hem Başakşehir ile puanları eşitlemek hem de Galatasaray ve Kasımpaşa'nın üstüne çıkmak amacında.

GÜNEŞ'İN ELİ RAHATLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sakat ve cezalı oyuncuların geri dönmesiyle kadro seçimi konusunda rahat bir nefes aldı. Quaresma ve Gökhan Töre haricinde eksiği bulunmayan Beşiktaş'ta Güneş, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da santrforda Love'ı, Love'ın arkasında ise Mustafa Pektemek'i kullandı.

Geri dörtlüyü Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Adriano'dan kuran tecrübeli teknik adam, orta saha ikilisini Atiba ve Medel'den oluştururken son haftaların eleştirilen futbolcusu Oğuzhan Özyakup'u yedek kulübesine çekti. Hücum hattında sağ kanatta Lens'i tercih eden Güneş sol kanatta ise sakatlığı geçen Babel'e görev verdi. Geçen haftanın yıldızı Mustafa Pektemek ve Vagner Love ise bu oyuncuların önünde görev aldı.

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir karşısına bu ilk 11 ile çıktı: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Vagner Love

MUSTAFA PEKTEMEK VE VAGNER LOVE FORMAYI KAPTI

Teknik direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki görevi süresince lig maçlarında ilk kez geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Mustafa Pektemek formayı kaptı. Çaykur Rizespor'a 2 gol atan Pektemek, Medipol Başakşehir karşısında da Şenol Güneş'in gol silahı olarak sahaya sürdüğü isim oldu. Mustafa Pektemek gibi oynadığı son iki maçta 3 gol atan Vagner Love da yine 11'deki yerini korudu ve Güneş'in gol silahı olarak sahada yer aldı.

QUARESMA CEZALI, GÖKHAN TÖRE SAKAT

Beşiktaş'ta iki oyuncu ceza ve sakatlık sebebiyle Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı. Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında sakatlanan ve sol bacak kasının zarında yırtık tespit edilen Gökhan Töre ile aynı maçta 4'üncü sarı kartını gören Ricardo Quaresma, Başakşehir'e karşı takımını yalnız bırakan isimler oldu.

CANER VE MEDEL SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta iki futbolcu Medipol Başakşehir karşısına sarı kart ceza sınırında çıktı. İlk 11'de sahaya çıkan Gary Medel ve yedek kulübesinde yer alan Caner Erkin'in bu karşılaşma öncesinde 3 sarı kartı bulunuyor. Medel ve görev verilmesi halinde Caner sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında yer alamayacak.

KORAY ŞENER UNUTULMADI

Beşiktaşlı taraftarlar mücadele öncesinde dün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i unutmadı. Siyah beyazlı taraftarlar mücadele öncesinde 'Koray Şener ölmedi, kalbimizde yaşıyor' diye tempo tuttu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçen hafta deplasmanda kazanılan Atiker Konyaspor karşılaşmanın 11'inde 2 değişikliğe gitti. Avcı, sarı kart cezası sebebiyle geçen hafta Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Caiçara'yı 11'de görevlendirirken, Kerim Frei'nin yerine de Elia mücadeleye 11'de başladı. Kalede Mert Günok'u görevlendiren Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Caiçara, Da Costa, Epureanu ve Clichy'den oluştu. Orta sahada İrfan Can ve Mahmut'u sahaya süren Avcı, bu ikilinin hemen önünde Visca, Mossoro ve Elia'yı 11'de oynattı. Avcı'nın hücum hattındaki tercihi ise geçen hafta Konyaspor deplasmanında galibiyet golünü atan Bajic oldu.

ADEBAYOR KULÜBEDE VE EMRE KADRODA YOK

Abdullah Avcı, sakatlığı sebebiyle geçen hafta takımını yalnız bırakan Emanuel Adebayor'u mücadelenin kadrosuna dahil etti. Son olarak Kayserispor mücadelesinde forma giyen tecrübeli golcü, geçen hafta deplasmanda kazanılan Atiker Konyaspor mücadelesinin kadrosunda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak 4'üncü hafta oynanan BB Erzurumspor karşısında forma giyen Emre Belözoğlu ise takımını bu maçta da yalnız bıraktı. Erzurumspor maçının 67'nci dakikasında Soner Aydoğdu'nun yerine oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu yaşadığı sakatlık sonrası 76'ncı dakikada yerini Mossoro'ya bırakmıştı.

3 İSİM SARI KART SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de 3 futbolcu Beşiktaş mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş mücadelesine ilk 11'de başlayan Manuel Da Costa, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir bu maçta sarı kart görmeleri halinde, 12'nci haftada Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

 

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