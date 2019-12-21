CANLI | Manchester City - Leicester City
Zirvenin epey uzağında kalan Manchester City, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nin formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Etihad'da Manchester City'ye konuk oluyor...
İlk 11'ler...
Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, İlkay Gündogan, Bernardo Silva; Mahrez, Jesus, Sterling
Leicester: Schmeichel; Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi; Perez, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy
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