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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 14:19,Son Güncelleme:/

CANLI | Manchester City - Crystal Palace

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CANLI | Manchester City - Crystal Palace

Milli oyuncumuz Cenk Tosun'un formasını terlettiği Crystal Palace, Etihad'da Manchester City'ye konuk oluyor. Cenk Tosun, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, Etihad'da Manchester City'ye konuk oluyor. Premier Lig'deki bu çekişmeli mücadeleyi anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu olarak takip edebileceksiniz.

Manchester City'nin 11'i: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, İlkay, David Silva, Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling, Agüero

Crystal Palace'ın 11'i: Guaita, Kelly, Cahill, Tomkins, Riedewald, McArthur, McCarthy, Kouyate, Zaha, Ayew, Cenk Tosun

CANLI | Manchester City - Crystal Palace

CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Manchester City ile Crystal Palace, Etihad'da kozlarını paylaşırken sen de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksın.

Aşağıdaki görsele tıklaman yeterli olacak...

CANLI | Manchester City - Crystal Palace

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Manchester City'de uzun süredir sakat olan Leroy Sane dışında önemli bir eksik yok. Aymeric Laporte de takımla antrenmanlara başladı, durumu maç saati netlik kazanacak.

Crystal Palace cephesinde milli oyuncumuz Cenk Tosun'un ilk 11'de mücadeleye başlaması bekleniyor. Luka Milivojevic cezalı, Max Meyer sakat. Joel Ward iyileşti ve maç kadrosunda olacak.

ANAHTAR İSTATİSTİKLER

İki takım arasında oynanan son 9 lig maçının 7'sini Manchester City kazandı.

Manchester City son 10 resmi maçının 9'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu 10 maçta rakip filelere 32 gol attılar.

Son 9 lig maçında tek yenilgisi olan Crystal Palace, son 4 lig maçında ise yenilgisiz!

Sezon başından beri attıkları 20 gol, Premier Lig'deki takımlar arasında onları son sıraya yazmış durumda...

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 18-19 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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CANLI | Manchester City - Crystal Palace

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