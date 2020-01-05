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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2020 - 16:10,Son Güncelleme:/

Canlı | Liverpool Everton

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Canlı | Liverpool Everton

Premier Lig’in lider ismi Liverpool, FA (İngiltere Federasyon Kupası) 3. tur mücadelesinde Everton ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Liverpool XI: Adrian; Williams, Gomez, Phillips, Milner; Chirivella, Lallana, Elliott; Minamino, Jones, Origi.

Everton XI: Pickford; Coleman, Holgate, Mina, Digne; Schneiderlin, Gylfi, Sidibe, Walcott; Richarlison, Calvert-Lewin

Everton'da Cenk Tosun maç kadrosunda yer almıyor.

Canlı | Liverpool Everton

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