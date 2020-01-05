Canlı | Liverpool Everton
Premier Lig’in lider ismi Liverpool, FA (İngiltere Federasyon Kupası) 3. tur mücadelesinde Everton ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Liverpool XI: Adrian; Williams, Gomez, Phillips, Milner; Chirivella, Lallana, Elliott; Minamino, Jones, Origi.
Everton XI: Pickford; Coleman, Holgate, Mina, Digne; Schneiderlin, Gylfi, Sidibe, Walcott; Richarlison, Calvert-Lewin
Everton'da Cenk Tosun maç kadrosunda yer almıyor.
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