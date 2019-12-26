Haber Giriş: 26.12.2019 - 17:27,
Canlı | Leicester City - Liverpool
Premier Lig'de Leicester City, Liverpool'u konuk ediyor. Bu karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
İLK 11'LER
Leicester City: Schmeichel, Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell, Ndidi, Praet, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy
Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Salah, Mane, Firmino
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