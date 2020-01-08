Canlı | Leicester City - Aston Villa
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında, milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'nin konuğu Aston Villa oluyor. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu takip edebilirsiniz
İLK 11'LER
Leicester City: Schmeichel; Ricardo, Evans, Çağlar, Fuchs; Praet, Tielemans, Maddison, Chilwell; Perez, Vardy
Aston Villa: Nyland; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Luiz, Nakamba, Taylor; El Ghazi, Grealish, Trezeguet
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- Leicester City’nin oynadığı son 4 maç "2.5 ÜST" tamamlandı.
- Leicester City’nin oynadığı son 6 Premier Lig maçında ilk yarı gol atılırken, bu maçların 5’i ise "İY 1.5 ÜST" oldu.
- Leicester City, Premier Lig’de Liverpool’dan sonra en az gol yiyen takım.
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...
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