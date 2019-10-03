SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSON DAKİKA | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri...
GeriFutbol SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
03.10.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri...

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi yapıldı. Kupaya bu turda dahil olan Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine 4. turda Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü de dahil oldu. Bu takımların yanı sıra 3. eleme turunu geçen 46 takım olmak üzere, toplam 54 takım 4. turda mücadele verecek.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 29, 30 ve 31 Ekim'de yapılacak.

Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday
Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler
Niğde Anadolu-Antalyaspor
Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdare
Bayburt Özel İdare-Bursaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa
Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor
Fatih Karagümrük-Bandırmaspor
Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor
Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu
1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Vanspor-Sancaktepe
Kastamonuspor 1966-Anagold 24 Erzincanspor
Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor
Gençlerbirliği-Esenler Erokspor
Kırklarelispor-MKE Ankaragücü
İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor
Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe
Gaziantep Futbol Kulübü-Turgutluspor
Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor
Göztepe-Sivas Belediyespor
Payasspor-Manisaspor
Altay-Görelespor
Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor
Adanaspor-Diyarbekirspor
Kemerspor 2003-Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor

SON DAKİKA | Fenerbahçenin rakibi belli oldu Türkiye Kupasında 4. tur eşleşmeleri...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (03.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku
Darüşşafaka ile Tekfen 2019-2020 sezonuna birlikte devam edecek
Red Bull Art of Motion 5 Ekim’de İtalya’da yapılacak
Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gerçeği!