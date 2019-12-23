CANLI | Konyaspor Trabzonspor

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan; Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak; Mikel, Sosa; Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme; Sörloth

Konyaspor'un 11'i: Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Konyaspor Trabzonspor maçı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçın 12'sinde ilk golü atan taraf oldu. Bordo mavili ekip, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan iki oyuncudan biri Alexander Sörloth. Aykut Kocaman, Trabzonspor karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini Mart 2016'da Konyaspor'un başındayken aldı. Ünal Karaman, teknik direktörlük kariyerinde Aykut Kocaman'a Süper Lig'de sadece bir kez mağlup oldu.

Trabzonspor ile Konyaspor 37. randevuda

Geride kalan 36 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi, ligde 6 maçtır yenilmediği rakibini deplasmanda ise son 6 karşılaşmada mağlup edemedi

İki takım arasında geride kalan 36 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 54 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 6 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Süper Lig'de geçen sezon Trabzon'da ev sahibi ekip 3-0 galip geldi, Konya'daki müsabaka 2-2 tamamlandı.



Trabzonspor, deplasmanda 6 maçtır kazanamıyor



Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında son 6 maçta galip gelemedi. Lig maçlarında rakibini deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 2-1'lik skorla yenen bordo-mavililer, Konya'da daha sonra oynanan 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi. Öte yandan, iki takım arasında Konya'da oynanan 18 karşılaşmanın 8'i beraberlikle sonuçlanırken, 6 maçı Trabzonspor, 4 maçı da ev sahibi ekip üstün bitirdi.