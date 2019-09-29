Canlı | Konyaspor - Kayserispor
Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Başlama saati 14:00 olan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Onun yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Bahtiyar birinci yapıyor.
İLK 11'LER:
Konyaspor XI: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Bajic
Kayserispor XI: Lung, Lopez, Poulain, Abdennour, Yasir, Mensah, Rienstra, Henrique, Bilal, Umut, Adebayor
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