CANLI | Konyaspor - Çaykur Rizespor
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmayı anbean 'Canlı Takip' sayfamızdan takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler şu şekilde...
Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Zuta, Volkan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Amir, Milosevic, Mücahit
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa, Samuido, Aatıf, Boldrin, Vedat Muriqi
'Canlı Takip' sayfamızdan karşılaşmayı takip etmek için aşağıdaki görsele tıklayın!
AYKUT KOCAMAN'DAN MÜCAHİT SÜRPRİZİ!
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında, hücumdaki alternatif isimlerin sakatlığı sebebiyle Aykut Kocaman'ın ilk kez ilk 11'de şans verdiği 98 doğumlu Mücahit Can Akçay, iyi de bir performans ortaya koymuştu.
Sakatlığı geçen Jahovic maç kadrosunda yer almasına rağmen Kocaman, tercihini yine genç Mücahit'ten yana kullandı.
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