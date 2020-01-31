Haber Giriş: 31.01.2020 - 09:39,
Canlı | Kızılyıldız-Anadolu Efes
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Lider Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız mts'ye konuk oluyor.
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Euroleague lideri Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında galibiyet ararken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...
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