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Spor Arena
Haber Giriş: 31.01.2020 - 09:39,Son Güncelleme:/

Canlı | Kızılyıldız-Anadolu Efes

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Canlı | Kızılyıldız-Anadolu Efes

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Lider Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız mts'ye konuk oluyor.

Canlı | Kızılyıldız-Anadolu Efes

HAVA ATIŞIYLA BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Euroleague lideri Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında galibiyet ararken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Canlı | Kızılyıldız-Anadolu Efes

 

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