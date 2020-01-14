CANLI | Kayserispor - Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına Kayseri'de çıkıyor.
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz, Tolga, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt
Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Aksel, Lopes, Rienstra, Yasir, Mensah, Djedje, Mert, Emre, Hasan Hüseyin, Kravets
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