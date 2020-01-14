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Spor Arena
Haber Giriş: 14.01.2020 - 14:33,Son Güncelleme:/

CANLI | Kayserispor - Fenerbahçe

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CANLI | Kayserispor - Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına Kayseri'de çıkıyor.

Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz, Tolga, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt

Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Aksel, Lopes, Rienstra, Yasir, Mensah, Djedje, Mert, Emre, Hasan Hüseyin, Kravets

CANLI | Kayserispor - Fenerbahçe

 

CANLI | Kayserispor - Fenerbahçe

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