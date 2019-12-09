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Spor Arena
09.12.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

CANLI | Kayserispor - Çaykur Rizespor

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CANLI | Kayserispor - Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Skor servisi ile anbean takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Maçı Fırat Aydınus yönetiyor...

CANLI | Kayserispor - Çaykur Rizespor

Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Mert, Poulain, Yasir, Lopes, Hüseyin, Djedje, Mensah, Ziya, Henrique, Kravets

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Attamah, Abdullah, Samudio, Vetrih, Umar Aminu Oğulcan

Geride kalan 13 haftadaki tek galibiyetini evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor, haftaya 7 puanla son sırada girdi.

 

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