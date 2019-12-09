CANLI | Kayserispor - Çaykur Rizespor
Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Skor servisi ile anbean takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Maçı Fırat Aydınus yönetiyor...
Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Mert, Poulain, Yasir, Lopes, Hüseyin, Djedje, Mensah, Ziya, Henrique, Kravets
Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Attamah, Abdullah, Samudio, Vetrih, Umar Aminu Oğulcan
Geride kalan 13 haftadaki tek galibiyetini evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor, haftaya 7 puanla son sırada girdi.
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