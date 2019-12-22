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Futbol
22.12.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

CANLI | Kayserispor - Başakşehir

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CANLI | Kayserispor - Başakşehir

Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor.

Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan maçta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ali Şansalan düdük çalııyor.

Saat 16.30'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Kayserispor - Başakşehir

Kayserispor XI: Lung, Lopes, Abdennour, Mert, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Rienstra, Emre, Ziya, Kravets.

Başakşehir XI: Mert, Çaiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli.

 

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