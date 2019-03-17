CANLI | Kayserispor - Başakşehir
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kaysersipor, lider Başakşehir'i konuk ediyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşmayı "Canlı Takip" sayfamızdan takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Kayserispor XI: Lung, Tiago Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana-Biyik, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Varela, Chery, Umut Bulut, Kravets.
Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Kudriashov, Gökhan İnler, İrfan Can, Mossoro, Visca, Arda, Robinho.
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