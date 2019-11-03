CANLI | Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile BTC Türk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Kasımpaşa XI: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita
Malatyaspor XI: Farnolle, Sakıb, Hadebe, Mustafa, Issam, Acquah, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme, Jahovic.
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