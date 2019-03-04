CANLI Kasımpaşa - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi Spor Arena'nın canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz...
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, İstanbul'da müsabakayla 20. kez karşı karşıya geliyor.
Kasımpaşa'nın Trabzonspor maçı 11'i: Scuffet, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Veysel, Josue Sa, Tarkan, Pavelka, İlhan, Trezeguet, Perica.
Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Majid, Novak, Sosa, A. Parmak, Ekuban, Yusuf, Anthony, Hugo.
İki takımın ligde oynadığı 19 maçın 9'undan Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 31 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 25 golle karşılık verdi.
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