CANLI | Kasımpaşa - Göztepe

Kadrolar:

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Trezegeet, Mensah, Murillo, Eduok

Göztepe: Beto, Sabri, Kadu, Kasanovic, Traore, Rotman, Selçuk, Scarione, Castro, Tayfur, Adis

YILMAZ VURAL VE ERTUĞRUL SAĞLAM RTE STADI’NDA

Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı dönemde takımın başında olan teknik direktör Yılmaz Vural, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki yerini aldı. İzmir ekibinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Vural, maçı protokolden takip etti. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Ertuğrul Sağlam da maçı protokolden takip eden isimler arasında yer aldı.

İKİ GÖZTEPE'Lİ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Andre de Castro ve Oscar Scarione eski takımlarına karşı ilk kez oynadı. Daha önce Kasımpaşa forması giyen iki yıldız, Göztepe formasıyla eski takımlarına karşı ilk 11'de şans buldu.

RIZA KOCAOĞLU TRİBÜNDE

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa tribünleri boş kalırken İzmir temsilcisinin taraftarlarına ayrılan bölüm tamamen doldu. Göztepe taraftarları arasında eski tribün İsmail Kocaoğlu ve oğlu, ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da yer aldı.

KASIMPAŞA'DA TEK TÜRK

Göztepe karşısına tek Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11'le çıkan Kasımpaşa'da sadece kaleci Ramazan Köse'nin yabancı uyruklu olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan maç öncesi başladıkları coşkulu tezahüratları aralıksız sürdüren Göztepeli taraftarlar uzun süre İzmir Marşı tezahüratı yaptı. Ayrıca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye bağırdı.

BETO GERİ DÖNDÜ

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Göztepe file bekçisi Beto, yapılan tedavi sürecine olumlu yanıt verdi ve Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı.

JAHOVİC KART SINIRINDA

Göztepe'nin yıldız golcüsü Adis Jahovic, 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Makedon yıldız, Kasımpaşa maçında kart görmesi durumuna cezalı duruma düşecek.