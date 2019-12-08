Canlı | Kasımpaşa - Beşiktaş

İLK 11'LER

Beşiktaş'ın 11i: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

Kasımpaşa'nın 11'i: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Ligin 13üncü haftasında iç sahada 4-1 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının 11inde tek değişikliğe gitti. Avcı, kupada oynanan 24Erzincanspor maçında sakatlanan NKoudounun yerine Pedro Rebochoyu sahaya sürdü.

Kaleyi Kariusa emanet eden Abdullah Avcı; savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebochodan oluşturdu. Orta alanda Atiba ve Elneny ikilisini bozmayan Avcı, hücum hattında Diaby, Ljajic ve Caner Erkini görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

CANER BU KEZ ÖN TARAFA

Siyah beyazlı ekipte yaptığı 5 asistle takımın gole en çok katkı yapan oyuncularından olan Caner Erkin, Kasımpaşa karşısında mücadeleye sol açıkta başladı. Geçtiğimiz hafta Rebochuyu kulübeye çekerek Caner Erkini sol bekte görevlendiren Avcı, NKoudounun sakatlığında bu kez Rebochoyu sol bekte oynattı. Caner Erkin ise bu kez sol açıkta görev aldı.

TAYFUR HAVUTÇUDAN 3 DEĞİŞİKLİK

Lacivert beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu, Süper Ligin 13üncü haftasında deplasmanda kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının 11inde 3 değişikliğe gitti. Havutçu, kart cezalıları Fernandes ve Aytaçn yerine Veysel ve Heintze forma şansı verdi.

Kaleyi Fatih Öztürke emanet eden Havutçu; savunmayı Popov, Veysel, Ben Youssef ve Karim Hafezden oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Sadiku ve Hajradinovici sahaya süren Havutçu, hücum hattında Quaresma, Heintz ve Mustafa Pektemeki oynattı. Tayfur Havutçunun gol yollarındaki tercihi ise Fode Koita oldu.

HAVUTÇUNUN İLK MAÇI

Kasımpaşada teknik direktör Tayfur Havutçu, yeni takımıyla ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Hafta ortasında lacivert beyazlı ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Havutçu, Kasımpaşanın Van Spor Futbol Kulübü ile kupada oynadığı maçta görev almamıştı. Havutçu, yeni takımıyla ilk maçına eski takımı Beşiktaş karşısında çıktı.

QUARESMA TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI

Sezon başında olaylı bir şekilde Beşiktaştan ayrılarak Kasımpaşaya transfer olan Ricardo Quaresma, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tribüne çağırıldı. Siyah beyazlı taraftarlar kendi futbolcularını tek tek tribünlere davet ederken, son davet Portekizli oyuncuya geldi. Ricardo Quaresma da tribünlerden gelen daveti kırmadı ve orta alana kadar gelerek alkışlarla karşılık verdi.

PORTEKİZLİ TÜRKİYE’DE İLK KEZ BEŞİKTAŞ’A RAKİP

Beşiktaş’tan ayrılarak sezon başında Kasımpaşa’nın yolunu tutan Ricardo Quaresma, bu müsabaka ile birlikte ilk kez Türkiye’de Beşiktaş’a rakip oldu.

TUNCAY MESCİ UNUTULMADI

Mücadele öncesinde, hayatını kaybeden Tuncay Mesci unutulmadı. Trabzonspor ve Beşiktaşta da forma giyen Tuncay Mesci için mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.