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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2020 - 16:18,Son Güncelleme:/

CANLI | Juventus - Cagliari

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CANLI | Juventus - Cagliari

İtalya Serie A 18. hafta mücadelesinde Juventus ile Cagliari kozlarını paylaşıyor. Temsilcimiz Merih Demiral, karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor.

İtalya Serie A 18. hafta mücadelesinde temsilcimiz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Cagliari karşı karşıya geliyor.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Piero Giacomelli düdük çalıyor. Giacomelli'nin yardımcılıklarını Stefano Liberti ile Matteo Bottegoni üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Manuel Volpi.

Saat 17.00'dan itibaren beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Juventus - Cagliari

MERİH DEMİRAL İLK 11'DE

Temsilcimiz Merih Demiral, Cagliari maçında ilk 11'de yer alıyor.

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Merih Demiral, Alex Sandro; Pjanic, Rabiot, Matuidi, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

CAGLIARI: Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; João Pedro, Simeone.

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