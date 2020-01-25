MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCANLI İZLE | Valencia - Barcelona
GeriFutbol CANLI İZLE | Valencia - Barcelona
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.01.2020 - 15:08,Son Güncelleme:/

CANLI İZLE | Valencia - Barcelona

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Mestalla’da Valencia, lider Barcelona’yı konuk ediyor. Valencia - Barcelona maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Mestalla’da Valencia, lider Barcelona’yı konuk ediyor. Şampiyon adaylarının en çok zorlandığı deplasmanların başında gelen Mestalla’da neler olacağını merak ediyor musunuz?

Valencia - Barcelona maçı 18:00'de başladı. Mücadeleyi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ya da D-Smart YouTube adresinden  (https://youtube.com/dsmartdunyasi) canlı olarak izleyebilirsiniz.

VALENCIA - BARCELONA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Spor Arena olarak biz de karşılaşmayı sizlere anbean, kesintisiz bir şekilde canlı yayınla aktarıyoruz.

İŞTE İLK 11'LER

Valencia XI: Domenech; Wass, Paulista, Garay, Gaya; Soler, Coquelin, Kondogbia, Ferran; Gomez, Gameiro.

Barcelona XI: Ter Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Busquets, De Jong, Arthur; Fati, Griezmann, Messi.

CANLI İZLE | Valencia - Barcelona

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Valencia ile Barcelona kozlarını paylaşırken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

CANLI İZLE | Valencia - Barcelona

 

Ronaldinho'dan Valencia ağlarına enfes bir gol! İzleyelim...

CANLI İZLE | Valencia - Barcelona

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle