CANLI İZLE | Valencia - Barcelona

Mestalla’da Valencia, lider Barcelona’yı konuk ediyor. Şampiyon adaylarının en çok zorlandığı deplasmanların başında gelen Mestalla’da neler olacağını merak ediyor musunuz?

Valencia - Barcelona maçı 18:00'de başladı. Mücadeleyi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ya da D-Smart YouTube adresinden (https://youtube.com/dsmartdunyasi) canlı olarak izleyebilirsiniz.

VALENCIA - BARCELONA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Spor Arena olarak biz de karşılaşmayı sizlere anbean, kesintisiz bir şekilde canlı yayınla aktarıyoruz.

İŞTE İLK 11'LER

Valencia XI: Domenech; Wass, Paulista, Garay, Gaya; Soler, Coquelin, Kondogbia, Ferran; Gomez, Gameiro.

Barcelona XI: Ter Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Busquets, De Jong, Arthur; Fati, Griezmann, Messi.

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