CANLI İZLE | Türkiye Almanya maçı başladı... Filenin Sultanları sahada

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri final maçında Tükiye ile Almanya karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, bu maçtan galip ayrılması halinde 2020 Tokyo Olimpiyatlarına doğrudan katılma hakkına sahip olacak.

Türkiye - Almanya maçını canlı izlemek için tıklayın...

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden ve rakiplerini teker teker nakavt ederek finale kadar yükselen Türkiye, Almanya karşısında hedeflediği galibiyeti elde etmesi halinde, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

2020 Tokyo Olimpiyatları biletini almak isteyen Türkiye, bugün saat 19.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Kanal D ve Teve2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca iyet.com.tr SporArena sayfasından da canlı izleyebilirisiniz.

Hollanda’nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, olimpiyat vizesi için sahaya çıktığı dev final karşılaşması Kanal D ekranlarından voleybol severler ile buluşuyor.

TÜRKİYE'NİN TURNUVADAKİ GEÇMİŞİ

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilen Milli Takımımız ikinci maçında ise Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Gruptaki 3. maçında Belçika'yı da 3-2'lik skorla geçen Filenin Sultanları yarı finale yükselmişti. Yarı finalde A Grubu birincisi Polonya ile karşılaşan Ay Yıldızlılar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 3-2 kazanmasını bildi ve final biletini aldı.

Milli Takımımızın rakibi Almanya ise yarı final maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.