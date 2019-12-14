CANLI İZLE | Real Sociedad - Barcelona

Dünyanın en büyük yıldızlarını bünyesinde barındıran La Liga’da 17. Hafta heyecanı D-Smart ekranlarında yaşanıyor.. El Clasico öncesinde zirvede hata yapmak istemeyen Barcelona, zorlu Real Sociedad deplasmanında.

Real Sociedad - Barcelona maçını aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz...

Betis deplasmanında Joaquin’i durduramayan Athletic Bilbao, saat 20.30’da zor günler geçiren Eibar’ı ağırlayacak. Günün kapanışında ise puan kaybına tahammülü olmayan Atletico Madrid ile son 2 maçında 4 puan toplayan Osasuna saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. İki maçın da adresi 77. Kanal Spor Smart.

Pazar günü LaLiga keyfiniz 4 maçla sürecek. Birbirinden heyecanlı 4 maç 77. Kanal Spor Smart’tan naklen yayınlanacak. 14.00’te günün açılışında formda Getafe ile Enes Ünal’lı Valladolid karşılaşacak. Saatler 18.00’i gösterdiğinde çıkış arayan Espanyol ile son 3 maçını kazanan Betis kozlarını paylaşırken, 20.30’da ise ligin iki güçlü takımı Sevilla ile Villarreal 3 puan mücadelesi verecek. Haftanın kapanışında ise saat 23.00’te Mestalla’da dev bir maç var. Derbide Levante’yi 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup eden Valencia, mükemmel bir form grafiği yakalayan yıldızlar topluluğu Real Madrid’i konuk edecek. 18 Aralık’ta oynanacak El Clasico öncesinde heyecanın tavan yaptığı LaLiga’da 8 maçla futbola doyacaksınız. Unutmayın! Bu sadece futbol değil, bu LaLiga.

Real Sociedad Barcelona istatistikleri

Barcelona ile oynadığı son beş La Liga maçını kaybeden Real Sociedad, tarihinde rakibine karşı daha uzun sadece bir seri yaşadı. Real Sociedad deplasmanında çıktığı son dokuz La Liga maçının sadece ikisini kazanabilen Barcelona, bu iki galibiyeti de Ernesto Valverde yönetiminde aldı.

Barcelona, La Liga'da oynadığı son 10 maçın dokuzunu kazanırken, rakip filelere ortalama 2.9 gol gönderdi. Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu Lionel Messi. Barcelona'ya karşı forma giydiği ilk dört La Liga maçında da gol katkısı yapan Willian José, rakibine karşı son iki karşılaşmada gol ya da asist katkısında bulunamadı.

MAÇ PROGRAMI

13 ARALIK CUMA

23.00 ALAVES – LEGANES ( SPOR SMART )

14 ARALIK CUMARTESİ

18.00 SOCIEDAD – BARCELONA ( SPOR SMART ve YOUTUBE )

20.30 ATHLETIC BILBAO – EIBAR ( SPOR SMART )

23.00 ATLETICO MADRID – OSASUNA ( SPOR SMART )

15 ARALIK PAZAR

14.00 GETAFE – VALLADOLID ( SPOR SMART )

18.00 ESPANYOL – BETIS ( SPOR SMART )

20.30 SEVILLA – VILLARREAL ( SPOR SMART )

23.00 VALENCIA – REAL MADRID ( SPOR SMART )

18 ARALIK ÇARŞAMBA

22.00 EL CLASICO ( BARCELONA – REAL MADRID ) * SPOR SMART

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