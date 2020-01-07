Canlı İzle | Filenin Sultanları sahada... Türkiye - Almanya maçı başladı
Filenin Sultanları, Olimpiyat Avrupa Elemeleri’ndeki ilk maçında Almanya ile karşılaşıyor... B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile eşleşen A Milli Voleybol Takımımızın ilk mücadelesini canlı aktarıyoruz...
Türkiye Voleybol A Milli Takımı, Olimpiyat Avrupa Elemeleri B Grubu’nda ilk mücadelesinde Almanya ile karşılaşıyor... Spor Smart'tran canlı yayınlanan maçı Spor Arena'dan da naklen izleyebilirsiniz.
Karşılaşmada ilk seti Almanya 25-15 kazandı. Filenin Sultanları ikinci seti 25-21 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti ise kazanan 25-21'lik skorla Almanya oldu.
MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Bugüne dek Almanya ile 20 kez karşılaşan millilerimiz 14 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle