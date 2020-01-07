Canlı İzle | Filenin Sultanları sahada... Türkiye - Almanya maçı başladı

Türkiye Voleybol A Milli Takımı, Olimpiyat Avrupa Elemeleri B Grubu’nda ilk mücadelesinde Almanya ile karşılaşıyor... Spor Smart'tran canlı yayınlanan maçı Spor Arena'dan da naklen izleyebilirsiniz.



Karşılaşmada ilk seti Almanya 25-15 kazandı. Filenin Sultanları ikinci seti 25-21 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti ise kazanan 25-21'lik skorla Almanya oldu.



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Bugüne dek Almanya ile 20 kez karşılaşan millilerimiz 14 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.



