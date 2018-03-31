Canlı İzle | Bayern Münih - Borussia Dortmund

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
31.03.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Canlı İzle | Bayern Münih - Borussia Dortmund

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Canlı İzle | Bayern Münih - Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga'da Spor Arena ve hurriyet.com.tr dev bir heyecanı ekranlara taşıyor. Başlama saati 19:30 olan Bayern Münih - Borussia Dortmund mücadelesini canlı olarak yayınlıyoruz.

İLK 11'LER

Bayern Münih: Ulreich, Hummels, Martinez, Rafinha, Boateng, Alaba, Robben, James Rodriguez, Müller, Lewandowski

Dortmund: Bürki, Akanji, Sokratis, Piszczek, Gonzalo Casto, Schmelzer, Götze, Dahoud, Pulisic, Schürrle, Batshuayi

Bayern Münih - Borussia Dortmund CANLI yayınlıyoruz...Bayern Münih bu sezon sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik alarak 35 puan topladı. Ayrıca Bayern Münih şuana kadar evinde hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Borussia Dortmund ise bu karşılaşma öncesinde Bundesliga'da 13 galibiyet, 9 beraberlikle 48 puan topladı. Münih bu maç öncesinde Dortmund'un 18 puan önünde lider durumda bulunuyor... (Anlatan: Uğur Önver)
daha fazla video için

Bayern Münih sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik alarak 35 puan topladı. Ayrıca Bayern Münih şuana kadar evin hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 40 atan Bayern, kalesinde sadece 9 gol gördü. Artı 31 averajı ile sahasında gösterdiği performans dikkat çekiyor.

Borussia Dortmund deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak konuk olduğu deplasman karşılaşmalarında 23 puan topladı. Bayern Münih ve Schalke'nin ardından Borussia Dortmund en iyi deplasman performansı gösteren 3. ekip. Bu karşılaşmalarda 22 gol atan Borussia, kalesinde 14 gol gördü.

CUMARTESİ İÇİN TEK ADRES!

Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...

Bu hafta da Bayern Münih'in Bundesliga'da cumartesi saat 19.30'da kendi sahasında Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanıyor.

 

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