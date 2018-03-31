Canlı İzle | Bayern Münih - Borussia Dortmund
Almanya Bundesliga'da Spor Arena ve hurriyet.com.tr dev bir heyecanı ekranlara taşıyor. Başlama saati 19:30 olan Bayern Münih - Borussia Dortmund mücadelesini canlı olarak yayınlıyoruz.
İLK 11'LER
Bayern Münih: Ulreich, Hummels, Martinez, Rafinha, Boateng, Alaba, Robben, James Rodriguez, Müller, Lewandowski
Dortmund: Bürki, Akanji, Sokratis, Piszczek, Gonzalo Casto, Schmelzer, Götze, Dahoud, Pulisic, Schürrle, Batshuayi
Bayern Münih sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik alarak 35 puan topladı. Ayrıca Bayern Münih şuana kadar evin hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 40 atan Bayern, kalesinde sadece 9 gol gördü. Artı 31 averajı ile sahasında gösterdiği performans dikkat çekiyor.
Borussia Dortmund deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak konuk olduğu deplasman karşılaşmalarında 23 puan topladı. Bayern Münih ve Schalke'nin ardından Borussia Dortmund en iyi deplasman performansı gösteren 3. ekip. Bu karşılaşmalarda 22 gol atan Borussia, kalesinde 14 gol gördü.
CUMARTESİ İÇİN TEK ADRES!
Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...
Bu hafta da Bayern Münih'in Bundesliga'da cumartesi saat 19.30'da kendi sahasında Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanıyor.
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