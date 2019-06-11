İzlanda 2-1 Türkiye
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçında A Milli Takım, deplasmanda karşılaştığı İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu ve 2019 yılındaki ilk mağlubiyetini aldı.
Laugardalsvöllur Stadyumu’nda oynanan maça grupta aldığı 3 galibiyetle lider olarak çıkan Milliler, 21'de Ragnar Sigurdsson'un golüyle 1-0 geriye düştü.
Ev sahibi İzlanda'da Ragnar Sigurdsson, kafayla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı: 2-0.
Milliler, müsabakanın 40. dakikasında Dorukhan Toköz'ün kafa golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Mücadelenin ikinci yarısında oyun üstünlüğünü eline alan A Milli Takım, birçok gol pozisyonu yakalasa da bu fırsatlardan yararlanamadı.
Maç 2-1 İzlanda üstünlüğü ile sona ererken, 9 puanda kalan Milliler, liderliği Fransa'ya kaptırdı. İzlanda ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.
İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Bödvarsson.
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:
3. dakikada Arnason’un soldan yaptığı ortada ceza sahasına giren Sigurdsson bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Mert bu pozisyonda topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
12. dakikada Bödvarsson’un pasında topla buluşan Johann Gudmunsson'un, Hasan Ali Kaldırım’dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top kaleye paralel gitti.
21. dakikada kazanılan serbest vuruşta Johann Gudmundsson ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın dokunamadığı topa müsait pozisyondaki Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0
23. dakikada Aron Gunnarsson’un pasıyla ceza sahasına giren Sigurdsson, Zeki’den sıyrılıp vuruşunu yaptı fakat kaleci Mert bu pozisyonda gole izin vermedi.
30. Gunnarsson’un pasında hareketlenen Gudmundsson’un vuruşunda savunmaya çarpan top kaleye yönelirken, Mert son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
31. dakikada Gunnarsson’un kullandığı köşe vuruşunda Bjarnason arka direğe indirdi. Bu noktada müsait durumdaki Ragnar Sigurdsson kafayla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı. 2-0
40. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Hakan Çalhanoğlu ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Dorukhan Toköz yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndermeyi başardı. 2-1
47. dakikada Skulason'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Gylfi Sigurdsson sol ayağıyla çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
52. dakikada A Milli Takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta top çok az farkla yandan dışarıya gitti.
56. dakikada Gylfi Sigurdsson'un ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Arnason topa kafayı vurdu, kaleci Mert meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
73. dakikada ay-yıldızlı ekip gole yaklaştı. Yusuf Yazıcı'ın yaklaşık 35 metreden kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çektiği şutta, kaleci Halldorsson meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi.
79. dakikada A Milli Takım, rakip yarı sahanın orta bölgesinden serbest vuruş kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun altıpasın önüne gönderdiği topa gerilerde gelen Merih Demiral gelişen vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
86. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Gylfi Sigurdsson'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte boşta kalan Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu, top üstten dışarıya gitti.
90. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Sol kanattan Güven Yalçın'ın yaptığı ortada Hakan Çalhanoğlu topa kafayı zor pozisyonda vurdu, kaleci Halldorsson meşin yuvarlağı güçlükle kornere yolladı.
Karşılaşma İzlanda'nın 2-1 galibiyetiyle sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR:
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 2 değişiklik yaptı.
Milli takımın geçtiğimiz cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine İzlanda maçında Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ı ilk 11'de tercih etti.
Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan'ın forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Hakan Çalhanoğlu, solda Kenan Karaman ve ortada da İrfan Can Kahveci görev yaptı. Ay-yıldızlı takımın forvetinde ise Burak Yılmaz sahaya çıktı.
A Milli Takım'ın yedek kulübesinde Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Abdülkadir Ömür, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Güven Yalçın, Nazım Sangare, Yunus Mallı ve Deniz Türüç bulundu.
Bakan Kasapoğlu ve TFF heyeti taraftarın yanında
A Milli Futbol Takımının, İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı ile TFF heyeti Türk taraftarların arasında tribünde izledi. İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir de Bakan Kasapoğlu'nun yanında maçı takip etti.
Maç öncesinde kendilerini ayrılan bölümde yer alan protokol heyeti karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Türk taraftarların yanına gelerek karşılaşmayı birlikte takip etme kararı verdi.
Bakan Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı'nın yanı sıra, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun büyük bölümü ay-yıldızlı ekibi taraftarların yanında destekledi.
Maçı, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da takip etti.
Federasyon başkanları bir arada
İzlanda ile Türkiye maçı öncesinde iki ülkenin federasyon başkanları bir araya geldi.
Nihat Özdemir, İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson ile zorlu mücadele öncesinde Laugardalsvöllur Stadı'nda görüştü. Gerçekleşen görüşmede TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Ali Düşmez, Erdal Bahçıvan, Hamit Altıntop, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Alkın Kalkavan, Mustafa Çağlar ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile İzlanda Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz yer aldı.
Organizasyon, iki ülke federasyon başkanları ve heyetleri arasındaki karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.
İzlanda'da 2 değişiklik
İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren de son oynadıkları Arnavutluk maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.
Ev sahibi takımda yedeğe çekilen Runar Sigurjonsson ve Vidar Kjartansson'un yerine Emil Hallfredsson ve Dadi Bödvarsson, Türkiye karşısında ilk 11'de forma giydi.
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