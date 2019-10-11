Canlı | İzlanda - Fransa
İzlanda - Fransa maçı ile EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda bulunan iki takım karşı karşıya geliyor. Ülkemizin de bulunduğu gruptaki rakipleri olan bu iki ekibin karşılaşmasından çıkacak sonuç A Milli Takım açısından da oldukça önemli olacak.
EURO 2020 elemelerinde H Grubu'nda oldukça kritik bir haftadayız. A Milli Takımımızın liderliği sürdürdüğü grupta Fransa ile aynı puanda yer alıyoruz.Türkiye ile Arnavutluk maçı oynanırken, Fransa da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor.
İzlanda XI: Halldorsson, Palsson, Sigurdsson, Arnason, Skulason, Gudmundsson, Sigurjonnsonn, Bjarnason, Traustason, Sightorsson, Sigurdsson
Fransa XI: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Digne, Tolisso, Kante, Coman, Griezmann, Matuidi, Giroud
İzlanda-Fransa maçı bu akşam saat 21:45'te başladı.. Mücadele S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
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