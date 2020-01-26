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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 18:09,Son Güncelleme:/

Canlı | İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

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Canlı | İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor Galatasaray'ı konuk ediyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

GalatasarayMuslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic ve Thuram

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, topladığı 30 puanla 18. haftayı averajla 6. sırada tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 18 puan topladı ve 18. haftayı 14. sırada bitirdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Canlı | İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

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Canlı | İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

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