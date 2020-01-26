Canlı | İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic ve Thuram



Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, topladığı 30 puanla 18. haftayı averajla 6. sırada tamamladı.



İttifak Holding Konyaspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 18 puan topladı ve 18. haftayı 14. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

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