CANLI | İtalya - Sırbistan | FIBA Dünya Kupası maçı...
FIBA Dünya Kupası D Grubu'nda liderlik maçı! İtalya ile Sırbistan, Foshan International Sports and Cultural Center'da kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı anbean, 3 boyutlu Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından, Sacramento Kings forması giyen Sırp Bogdan Bogdanovic ile hali hazırda sarı lacivertli renklerle mücadele eden İtalyan Luigi Datome karşı karşıya!
İlk 5'ler şu şekilde...
İtalya: Belinelli, Datome, Hackett, Gallinari, Biligha.
Sırbistan: Lucic, Bogdanovic, Bircevic, Milutinov, Jokic.
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